Лукашенко связал «хорошие дожди» с уменьшением количества полетов. Разобрались, так ли это

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 16 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область отметил , что погодные условия в нынешнем году пока складываются как нельзя лучше. «Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время», — отметил он. Но действительно ли снижение интенсивности авиаперевозок может влиять на количество осадков? Разобрались в этом вопросе.



Фото: TUT.BY

Как образуется дождь? Это часть круговорота воды в природе.

Солнечные лучи испаряют воду, пар поднимается вверх и образует облака. На определенной высоте пар начинает охлаждаться — до состояния, когда снова становится водой — и начинается процесс конденсации.

Микроскопические капли воды соединяются, становятся все больше и тяжелее. Облака помалу превращаются в тучи, а часть водяных капель охлаждается настолько что превращается в кристаллики льда и падает на землю.

Если у поверхности не слишком холодно, то за время падения лед успевает растаять и вновь превратиться в водяные капли — и пойдет дождь. Потом пролившаяся с неба вода частично испаряется под воздействием солнечных лучей, и все начинается сначала.

Влияют ли полеты самолетов на облака и осадки?

Оказывается, да, влияют. При прохождении облака самолет оставляет за собой так называемый конденсационный след из отработанных газов, включающих пыль и водяной пар. И когда борт проходит через облако, твердые частицы в его «следе» становятся как бы основой для дальнейшей кристаллизации водяных капель. Ледяные кристаллики в таком облаке образуются несколько быстрее, чем в «обычных» облаках.

На основе спутниковых снимков ученые исследовали места прохождений самолетов в облаках над Техасом в США. Вывод оказался таков: изменение структуры облаков, через которые проходят самолеты, приводит к большому количеству осадков из них — чем чаще через облака в данном районе проходят борты, тем больше уровень осадков поблизости .

Но это только один момент. Второй, и гораздо более важный: в большинстве случаев самолеты вообще не летают там, где есть облака, из которых идет дождь. Воду на нас льют как правило слоисто-дождевые (темные тучи), реже слоистые и слоисто-кучевые облака. Вся эта облачность находится на высоте менее двух километров. Самые «высокие» дождевые облака — высокослоистые, поднимающиеся до шести километров.

В то же время пассажирские и грузовые самолеты летают обычно на высоте от девяти до двенадцати тысяч метров. То есть, в основном они никак не взаимодействуют с облаками — это подтвердили нам метеорологи.

Поэтому ученые и изучают воздействие полетов на погоду в районе аэропорта: при взлете и посадке самолеты действительно порой «пробивают» облака. И даже в этом случае взаимодействие летательного аппарата и облака приводит нас к повышению количества осадков, если самолеты будут чаще, а не реже проходить через облачный слой.

То есть, уменьшение полетов не приходит к грозам и «хорошим дождям». Причина нынешних осадков, скорее всего, кроется в фронтах циклона с центром над Балтикой.





Вы можете увидеть, что сейчас под циклоном с именем «Petra» как раз и располагается Беларусь.

Таким образом, скорее всего, пандемия не имеет отношения к дожливому лету.