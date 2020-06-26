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Работники госорганизаций в Минске не могут зайти на сайт TUT.BY. Оператор: «Блокировок нету»

26.06.2020 11:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В редакцию TUT.BY обратилось несколько сотрудников госорганов, которые сообщили, что у них возникли проблемы с доступом к новостным сайтам с рабочего компьютера, в частности, к TUT.BY и Onliner. При этом, по их словам, проблема наблюдается только при использовании услуг провайдера BELISP — на том же «Белтелекоме» или мобильном интернете все в порядке. Попытались разобраться, в чем же причина.

Работники госорганизаций в Минске не могут зайти на сайт TUT.BY. Оператор: «Блокировок нету»
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Если точнее, то, как нам сообщают читатели, при попытке открыть с рабочего компьютера TUT.BY и Onliner сайт либо просто не открывается, либо появляется сообщение: «Доступ к информационному ресурсу органичен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Работники госорганизаций в Минске не могут зайти на сайт TUT.BY. Оператор: «Блокировок нету»
Снимок предоставлен читателем

Также нам сообщили, что в одном из стройтрестов Минска на рабочих компьютерах тоже заблокирован TUT.BY (однако в этом случае мы не знаем, какой оператор обслуживал данную организацию).

Мы позвонили в техподдержку провайдера как частное лицо с вопросом, почему не открываются новостные порталы в том же Министерстве архитектуры — может, заблокировали? На что нам ответили, что да, «заблокировали организации, которые пользуются у нас интернетом и которые относятся к управлению делами (Управление делами Президента Республики Беларусь. — Прим.TUT.BY), и поэтому не работает ни Onliner, ни TUT.BY». И посоветовали обратиться к их начальству, а именно — к Александру Николаевичу Комлачу.

Мы дозвонились к Александру Николаевичу с вопросом, почему наш сайт и сайт коллег недоступен для сотрудников госорганизаций. Он ответил, что к нему не поступало таких жалоб от абонентов оператора и что у них нет блокировок.

На вопрос, как же так, ведь в техподдержке говорят именно про блокировку, Александр Николаевич вновь сказал, что обращений по блокировке TUT.BY и Onliner от абонентов он у себя не видит и что «блокировок таких у нас не осуществляется однозначно».

— Что Мининформ блокирует, то блокируется все. TUT.BY, Onliner в этот блэк-лист не входят, — добавил он. — Если нету вас в перечне у Министерства информации, соответственно, вы открыты. Тем более «Белтелеком» открывается, <как> вы говорите.

— Может, на работе попросили установить блокировку, чтобы люди работали, а не читали новости?

— Нет, у нас таких блокировок нет.

Напомним, что недавно представитель прокуратуры Минска пояснил нам: согласно ст. 132 Трудового кодекса Республики Беларусь работники обязаны полностью использовать установленную законодательством продолжительность рабочего времени для выполнения своих обязанностей, а наниматель должен создавать условия для полного и производительного его использования.

Работник может использовать служебный интернет только с согласия нанимателя и лишь в связи с использованием служебных обязанностей. А если он использует служебный интернет в течение рабочего времени в личных целях без согласия нанимателя в нарушение установленного порядка, то допускает дисциплинарный проступок, за который предусмотрена дисциплинарная ответственность.

 
Теги: Минск
 
 
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В редакцию TUT.BY обратилось несколько сотрудников госорганов, которые сообщили, что у них возникли проблемы с доступом к новостным сайтам с рабочего компьютера,...
 
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