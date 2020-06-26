чтобы заряжать новые iPhone 12 придется доплатить

Источник материала: IT.Tut.by

В Сети появилась неподтвержденная информация, что в коробки с iPhone 12 добавлять зарядный адаптер не собираются. Об этом пишет MacRumors .





Об этом изданию стало известно из сообщения аналитиков из Barclays — одного из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов с широким представительством в Европе, США и Азии. По их информации, в коробках со смартфонами не окажется проводных наушников EarPods (но об этом говорили и раньше) и зарядного адаптера. Якобы производитель ограничится только проводом USB-C-Lightning.

Это, впрочем, противоречит фотографиям с 20-ваттным зарядным адаптером от Apple. Они появились в Сети всего несколько дней назад. Тогда говорилось, что именно такие блоки питания добавят в комплект поставки новых смартфонов. Также существует мнение, что с более дорогими iPhone 12 Pro адаптеры в комплекте будут, а с обычными iPhone 12 — нет.





Barclays добавляет: они предполагают, что презентация аппаратов пройдет в сентябре. Но из-за сдвига производства на четыре-шесть недель, продажи отодвинутся примерно на такой же срок. В конце года может появиться новый iPad Pro, а в начале следующего — третье поколение AirPods.

Напомним: в этом году Apple представит как минимум четыре смартфона — предположительно, iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Диагональ OLED-экранов первых двух составит 5,4 и 6,1 дюйма, второй пары — 6,1 и 6,7 дюйма. Pro-версии также обзаведутся режимом в 120 Гц. Процессорами выступит еще не анонсированный Apple A14 Bionic, в активе окажется возможность работы в 5G-сетях. Основные камеры в iPhone 12 будут двойными, в iPhone 12 Pro — тройными с LiDAR.

Есть также ориентировочные цены. Младший iPhone 12 — от 649/699 долларов, iPhone 12 Max — от 799 долларов, iPhone 12 Pro — от 999 долларов, iPhone 12 Pro Max — от 1099 долларов.

Ниже — цены популярных сегодня iPhone: