Говорят, на пикет Тихановской пришло 63 тысячи человек. Как это подсчитали?

Источник материала: IT.Tut.by

Вчера, 30 июля, в парке Дружбы народов в Минске прошел разрешенный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. По оценкам правозащитников, собралось около 63 тысяч. При этом милиция говорит про 18 250 человек. Но как именно считали пришедших? И какие в принципе есть методики подсчета толпы? 42.TUT.BY попытался разобраться в вопросе.



Митинг в парке Дружбы народов в Минске 30 июля. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как правозащитники подсчитали 63 тысячи пришедших?

Возможно, вы видели на разрешенных митингах людей в синих жилетках с надписью #ControlBY — так называется волонтерская инициатива наблюдения за мирными собраниями, совместный проект правозащитного центра «Весна» и «Белорусского Хельсинкского комитета», который действует в Беларуси с 2012 года.

Как нам пояснила сокоординатор #ControlBY и правозащитница «Весны» Наталья Сацункевич, у инициативы нет особенной методики — она считает так же, как и в других странах, допустим, как « Белый счетчик » в России.

— В Беларуси есть свои небольшие особенности, связанные с тем, что акции обычно малочисленные, — поясняет Наталья. — Если акция небольшая, и особенно если в ней есть элемент шествия, то посчитать людей вообще не проблема. Просто мы становимся в каком-то узком месте маршрута и считаем людей по головам.

Для этого у нас есть счетчики, их используют, например, стюардессы и контролеры в общественном транспорте в Европе. Когда нажимаешь на кнопку, появляется цифра 1, и так далее. Поэтому обычно сложностей с подсчетами шествия нет.

Если люди собираются на мирное собрание без шествия, получается немного по-другому — толпу довольно сложно считать. В Беларуси толпы небольшие, максимальное количество в том году в декабре было на акции против интеграции — полторы-две тысячи, если мне не изменяет память (в центре Минска 20 декабря 2019 года прошла акция протеста против интеграции с Россией, она не была согласована с городскими властями. В начале акции было около 600 человек, правозащитники в пик насчитали 1100. — Прим. TUT.BY). В таких случаях надо найти более-менее возвышенное место и с помощью счетчика считать людей «по головам». В таком случае данные получаются немного не такие точные, как при подсчете колонны, но все равно это чаще всего не проблема. Здесь важна практика.

Еще есть классическая схема — формула Джейкобса, по которой оценивается примерная плотность толпы и площадь, которые затем перемножаются. Ей тоже можно пользоваться, но только в том случае, если есть хорошие фотографии, снятые сверху.

Если есть фото сверху, то можно использовать и машинный подсчет точек (одна точка — один человек. — Прим. TUT.BY) на фотографии. Мы использовали этот метод, например, во время празднования столетия БНР возле театра оперы и балета. Тогда были дроны и хорошие фото сверху.

— Вчера, 30 июля, одной из главных задач было оценить количество людей , и нам в этом очень помогла организация самого мероприятия, потому что по периметру площадь была обнесена и были контрольно-пропускные пункты у входа.

По нашим подсчетам, было 13 точек входа. Восемь человек считали пришедших (некоторые только на одном входе, у других же было по два, которые находились рядом) с 17.30 до 20.30, ровно три часа. Каждые 15 минут они передавали данные и обнуляли счетчик.

Это не описать словами.

Расскажите всем.

Не ретвитами и репостами, а

Звонками и словами.

Мы вместе, мы едины, мы Беларусы. pic.twitter.com/P8bnXeymvm — Андрей Бонд (@bonderovec) July 30, 2020

— Плюс на 17.30 мы посчитали тех людей, которые уже были внутри ограждения, получилось не менее 1550 человек. И на 20.30 мы посчитали тех, кто был за ограждением, то есть снаружи. Их получилось не менее 8130.

Всего эти восемь человек, которые каждые 15 минут сообщали данные, насчитали 53 251 человека. То есть если все сложить, то получится не менее 62 931 человека за три часа. Отметим, что это люди, которые пришли на место митинга, а не прошли через рамки, потому что часть стояла за ограждением.

Было много вопросов вроде "почему мы сначала опубликовали цифру в 34 тысячи, а потом она стала больше". Дело в том, что на месте митинга очень плохо работал интернет и у части наших наблюдателей просто не доходили сообщения с цифрами. Потом, когда после наблюдения мы получили все данные, то вбили их в таблицу и перепроверили — и у нас получилась конечное число.



Толпа идет на митинг в Минске 30 июля. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Наталья отмечает, что 30 июля подсчет на входе был наиболее подходящим вариантом, так как при оценке толпы по плотности погрешность была бы больше. Она считает, что вряд ли волонтеры могли посчитать кого-то дважды, потому что отмечались только входящие, а по словам наблюдателей, за эти три часа из парка выходило мало людей.

— Мы говорим, что было не менее 63 тысяч человек, потому что их мы посчитали точно. Да, часть людей прошла без нашего подсчета, это очевидно, но было не менее этого количества, — говорит она. — Инициатива #ControlBY по наблюдению за мирными собраниями так же, как и любая правозащитная деятельность, является политически нейтральной, и нам нет никакого смысла ни завышать, ни занижать цифры. А учитывая, что мы работаем с 2012 года, думаю, мы можем немного рассчитывать на нашу репутацию, в том числе и пользоваться доверием.

Подробнее о методике подсчета пришедших на митинг можно прочесть здесь .

Отметим, что в Telegram-канале пресс-секретаря МВД говорится , что 30 июля через контрольно-пропускные пункты, «оборудованные рамочными металлодетекторами», в столичном парке Дружбы народов прошли 18 250 человек.

Какие в принципе есть методики подсчета толпы?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: flickr.com / Matthias Ripp

В журнале «Вокруг света» была опубликована хорошая инфографика на тему «Как сосчитать людей в толпе».

Если кратко, то есть несколько проверенных методов. Но до того как применить их, следует выяснить «пропускную способность и площадь занимаемого людьми пространства», как сказал Национальному общественному Радио профессор социологии в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне Кларк Макфайл. После этого нужно будет определить, какая часть пространства занята — сто процентов или только половина? А затем применить один из перечисленных ниже методов.

Самый простой способ — подсчет на пунктах пропуска

Самое простое — это подсчитывать людей на входе. Допустим, организаторы могут давать посетителям мероприятия браслеты с цифрами.

Либо можно использовать одноточечный или двухточечный метод. В первом случае пункт подсчета расположен вблизи главной точки движущейся колонны (марша, парада, иного мероприятия) — так можно оценить количество людей, которые проходят через это место за определенный интервал времени.

Но лучше использовать двухточечный метод, который издание Popular Mechanics назвало «более быстрым и точным». В этом случае надо расположить отдельно два пункта подсчета. Причем люди, стоящие на одном пункте, должны не только считать приходящих, но и периодически спрашивать их, проходили ли они и мимо второго пункта (или планируют пройти), чтобы оценить, сколько человек было подсчитано дважды.

Метод Джейкобса

Герберт Джекобс, который был в 60-х профессором журналистики в университете Калифорнии в Беркли, модернизировал систему подсчета людей в толпе. Из окна своего кабинета он мог наблюдать за студентами, протестовавшими на площади против войны во Вьетнаме. Площадь была разделена на квадраты, так что Джекобс рассчитывал количество студентов в нескольких квадратах, чтобы вычислить среднее количество студентов в одном квадрате, а потом умножал это число на количество квадратов.

Он также предложил основное правило определения плотности толпы, которое гласит, что «редкой толпой» называется скопление людей, когда на 10 квадратных футов (0,9 квадратного метра) приходится один человек, в «плотной толпе» на одного человека приходится 4,5 квадратных фута (0,4 квадратного метра). В очень скученной толпе на одного человека приходится 2,5 квадратных фута (0,2 квадратного метра).

Герберт Джейкобс вывел оценки плотности толпы A, B, C:

A — люди стоят плечом к плечу. Плотность — примерно 4,3 человека на квадратный метр.

B — плотная толпа, но между людьми можно пройти. Плотность — примерно 2,5 человека на квадратный метр.

C — люди стоят на расстоянии вытянутой руки. Плотность — примерно 1 человек на квадратный метр.

Метод Джейкобса можно применять к какой-либо территории. Для этого следует узнать параметры площадки, на которой будет проходить мероприятие, либо же оценить ее размер по фотографиям с дрона или визуальным меткам вроде «толпа стояла от этой ограды до вон того фонаря».

Сначала очерчиваем площадь, а потом вспоминаем, как на ней стояли люди — плотно, плечом к плечу, или же между ними можно было свободно пройти. Так как толпа, как правило, неоднородна, будет полезно разделить площадь на условные ячейки под названиями Q 1 , Q 2 , Q 3 , где люди стоят с одинаковой плотностью.

Допустим, в ячейке Q 1 люди стояли плечом к плечу — это оценка A. В ячейке Q 2 между людьми можно было протиснуться — это B. И в ячейке Q 3 было совсем свободно — это C.

Потом количество ячеек Q 1 на территории умножаем на показатель плотности A; количество ячеек Q 2 умножаем на B; количество ячеек Q 3 умножаем на C. Складываем получившиеся результаты и умножаем сумму на площадь территории.

Вот как это выглядит в виде формулы.

(Q 1 xA+Q 2 xB+Q 3 xC)xS=примерное количество человек, которые могут поместиться на этой площади.

Пример, как это выглядит, можно увидеть ниже.



Источник: журнал «Вокруг света»

Если же визуально разделить участок на ячейки сложно, можно просто умножить плотность толпы на площадь территории и получить приблизительное значение.

Звучит все равно сложно? Воспользуйтесь специальными сервисами, например сайтом MapChecking : там можно очертить зону, и алгоритм вычислит примерную площадь и количество людей, которые могли там поместиться.

Допустим, про парк Дружбы народов в Минске сервис говорит, что здесь вполне может разместиться 64 тысячи свободно стоящих людей.



Источник: MapChecking

А вот на Октябрьской площади может поместиться не менее 17 тысяч человек.



Источник: MapChecking

На площади Независимости могут стоять около 35 тысяч человек.



Источник: MapChecking

А рядом с Дворцом спорта могут гулять не менее пяти тысяч человек



Источник: MapChecking

Метод Джейкобса для подсчета движущейся колонны

Описанный выше метод лучше применять для подсчета стоящих людей. Если же надо подсчитать количество людей в шествии, то следует засечь, сколько человек в среднем проходит мимо наблюдателя за минуту, и умножить длительность шествия в минутах на количество человек, проходящих за минуту.

Допустим, за минуту в среднем проходит 36 человек, а длительность шествия — 20 минут. 36×20=720 человек.

Либо подсчитать, сколько в среднем человек в одном ряду, прикинуть, сколько рядов в среднем помещается на 10 метрах улицы. Умножить количество человек в ряду на количество рядов на 10 метрах, а затем умножить на длину шествия в метрах, разделенную на 10.

Например, в среднем в ряду 15 человек и на 10 метрах помещается 15 рядов. Длина шествия — 30 метров. Тогда получается, что 15×15x (30:10)=675 человек.

По фотографии

Это хороший вариант для толпы. Если у вас есть фото, снятое с дрона, можно разделить снимок на ячейки и по описанному выше методу Джейкобса подсчитать плотность людей в каждой из них. Однако стоит помнить, что на фото, сделанных с высоты вытянутой руки, толпа может казаться более плотной, чем в действительности. Плюс люди могут не попасть в кадр, их могут скрыть кроны деревьев, крыши, навесы и так далее.

Вот так выглядит толпа одинаковой плотности, снятая под разными углами.

Источник: журнал «Вокруг света»

Также можно подсчитать примерное число людей, попавших на фото с высоты, по количеству изображений голов в кадре (именно эта часть тела почти всегда видна сверху). Для этого, как правило, используется классификатор, который можно адаптировать под распознавание любых объектов.

Но здесь сложность в том, что метод требует высокого разрешения картинки с камеры, а изображение головы должно быть не меньше и не больше определенных размеров. Слишком маленькие и слишком большие изображения подсчитываться не будут. Ну и, конечно, алгоритм может ошибочно посчитать как голову, допустим, круглый фонарь. Однако в случаях неверных подсчетов метода по изображению голов занижение результата происходит чаще, чем завышение. Поэтому лучше комбинировать этот метод с, допустим, подсчетом площади толпы: тогда технология определяет количество людей в скоплении по площади и по количеству изображений голов, а затем выведет среднее значение.

Еще будет полезным впоследствии сравнить цифры, полученные из разных источников, допустим, от волонтеров, считавших приходящих в пунктах пропуска, и от милиционеров и организаторов. Впоследствии, оценив визуально плотность толпы на фото мероприятия, можно будет понять, какие данные ближе к истине.

Но помните: ни один метод не даст стопроцентной гарантии — всегда есть вероятность, что считавшие ошиблись. Поэтому статистики всегда оперируют приблизительными значениями.