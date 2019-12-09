Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Слуцком районе

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Следственно-оперативной группой произведен осмотр места происшествия, дворовой территории, опрошены соседи, местные жители, зафиксированы следы и объекты, проведены иные неотложные следственные действия.

Подозреваемой по уголовному делу признана 39-летняя женщина, проживавшая совместно с потерпевшим в указанном доме. По предварительным данным в ходе конфликта, возникшего между ними на почве неприязненных отношений, женщина нанесла ножевые ранения мужчине.

На момент задержания у подозреваемой зафиксировано в выдыхаемом воздухе более 1,4 промилле алкоголя.

В ходе расследования устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Изъятые вещественные доказательства, в том числе орудие преступления – нож, исследуются сотрудниками ГКСЭ в рамках назначенных следователями экспертиз.

Окончательная квалификация действиям женщины будет дана после проведения следственных и иных процессуальных действий. Слуцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области