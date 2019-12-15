Горела квартира в четырехэтажке - погибла пенсионерка с инвалидностью

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в столице был пожар в четырехэтажном доме. Погибла пенсионерка. Об этом сообщает МЧС Минска.

Вечером 15 декабря спасателям сообщили о пожаре в квартире на четвертом этаже четырехэтажки по улице Мержинского, 8.

В результате пожара погибла 68-летняя хозяйка. Пенсионерка имела инвалидность первой группы по опорно-двигательному аппарату.

В МЧС отмечают, что причина пожара устанавливается. Есть две версии, что стало причиной пожара: неосторожное обращение с огнем при курении погибшей и поджог.