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Горела квартира в четырехэтажке - погибла пенсионерка с инвалидностью

16.12.2019 09:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье в столице был пожар в четырехэтажном доме. Погибла пенсионерка. Об этом сообщает МЧС Минска.

Вечером 15 декабря спасателям сообщили о пожаре в квартире на четвертом этаже четырехэтажки по улице Мержинского, 8.

В результате пожара погибла 68-летняя хозяйка. Пенсионерка имела инвалидность первой группы по опорно-двигательному аппарату.

В МЧС отмечают, что причина пожара устанавливается. Есть две версии, что стало причиной пожара: неосторожное обращение с огнем при курении погибшей и поджог.

 
Теги: Минск
 
 
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Есть две версии, что стало причиной пожара: неосторожное обращение с огнем при курении погибшей и поджог.
 
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