В Витебске почти неделю ищут 35-летнего мужчину: он ушел из больницы и пропал

Источник материала: Tut.by

Витебская милиция разыскивает 35-летнего уроженца областного центра Евгения Кондерова: в 21 час 13 декабря он ушел из 2-го хирургического отделения больницы скорой помощи и с тех пор о нем нет никаких известий, сообщает УВД.





На вид мужчине 35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо ромбовидное, нос большой, брови дугообразные, волосы темные короткие. На теле татуировки.

Был одет в черную куртку до колен, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белыми вставками.

Если вы что-либо знаете о местонахождении мужчины, звоните по телефонам: 8 0212 67-63-57, +375 29 330−10−66, 102.