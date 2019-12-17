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В Витебске почти неделю ищут 35-летнего мужчину: он ушел из больницы и пропал

18.12.2019 07:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебская милиция разыскивает 35-летнего уроженца областного центра Евгения Кондерова: в 21 час 13 декабря он ушел из 2-го хирургического отделения больницы скорой помощи и с тех пор о нем нет никаких известий, сообщает УВД.


На вид мужчине 35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо ромбовидное, нос большой, брови дугообразные, волосы темные короткие. На теле татуировки.

Был одет в черную куртку до колен, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белыми вставками.

Если вы что-либо знаете о местонахождении мужчины, звоните по телефонам: 8 0212 67-63-57, +375 29 330−10−66, 102.

 
 
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Вечером 13 декабря мужчина ушел из 2-го хирургического отделения больницы скорой помощи и с тех пор о его судьбе нет никаких известий
 
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