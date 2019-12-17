В Шумилинском районе в пруду утонула пенсионерка. Похоже, пьяная бродила по тонкому льду

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Кривое Село Шумилинского района 15 декабря в пруду утонула 71-летняя местная жительница, сообщает районная газета «Герой працы».

Тело женщины спасатели нашли под водой.

Как считает начальник местного ОСВОДа Александр Шарафутдинов, пенсионерка ходила по пруду и несколько раз проваливалась: об этом свидетельствуют проломы льда. Неподалеку от берега она еще раз провалилась, но на этот раз выбраться не смогла.

По словам односельчан, причиной трагедии могло стать то, что женщина была пьяна.

Обстоятельства происшествия выясняют.