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В Брестском районе пенсионер на кладбище нашел патроны

30.12.2019 17:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестский РОВД обратился житель д. М. Щитники. Пенсионер сообщил, что в земле на кладбище обнаружил подсумок, в котором находились патроны в количестве 13 штук. Находку мужчина обнаружил еще два года назад и спрятал в дровах возле своего дома.

В Брестском районе пенсионер на кладбище нашел патроны

С его слов ранее он не сообщал в правоохранительные органы, так как боялся ответственности. Патроны были изъяты сотрудником милиции и направлены для проведения баллистической экспертизы.

Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз винтовочные патроны «Мauser» относятся к боеприпасам нарезного огнестрельного оружия и используются для стрельбы из винтовки «Мauser» мод. 1888/1898гг, «Мauser» модели 98К, «Akah Merkur» и другого оружия, изготовленного под этот патрон.

Данные боеприпасы относятся к периоду Второй мировой войны, патроны изготавливались для немецких винтовок.

Проводится проверка.

Татьяна Коток, управление Государственного комитета
судебных экспертиз по Брестской области

 
 
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  В Брестский РОВД обратился житель д. М. Щитники. Пенсионер сообщил, что в земле на кладбище обнаружил подсумок, в котором находились патроны в количестве 13 штук....
 
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