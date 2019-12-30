Пользовалась чужим велосипедом, как своим собственным

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В ходе судебного разбирательства было установлено, что В., имея умысел на похищение чужого имущества, находясь вблизи здания УО «Борисовский государственный политехнический колледж», тайно похитила оставленный на участке велосипед «Stels Navigator», принадлежащий Л.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая В. полностью признала вину в совершенном преступлении, чистосердечно раскаялась. Она пояснила, что, проходя мимо политехнического колледжа, заметила стоящий возле дерева велосипед. Он был грязный, и на нем отсутствовала цепь. Кому принадлежит данный велосипед, она на тот момент не знала, однако, решила, что если в ближайшее время хозяин велосипеда не придёт за ним, то она заберет велосипед себе. По истечении 30 минут, В. забрала велосипед к себе домой, поскольку хозяин за ним не явился. Дома обвиняемая организовала ремонт велосипеда (установка новой цепи) и начала им пользоваться, как своим собственным. Однако в последующем, приехав на велосипеде на рынок, В. была замечена родственницей потерпевшего, которая вызвала милицию.

Кроме этого, В. пояснила суду, что каких-либо реальных действий, направленных на установление собственника велосипеда с целью его возврата, не предпринимала. Она лишь просматривала объявления о пропаже велосипеда на сайте «Одноклассники», ожидая увидеть, что кто-либо будет интересоваться пропавшим велосипедом. Вместе с тем, сама В. каких-либо объявлений об обнаруженном велосипеде не давала, в милицию, а так же органы исполнительной власти она не обращалась. В политехнический колледж, возле которого обнаружила велосипед, она тоже не обращалась. Пояснила, что хотела пользоваться велосипедом в личных целях.

Заслушав показания В., законного представителя потерпевшего, а так же свидетелей стороны обвинения, исследовав письменные материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о виновности В. в инкриминируемом ей деянии, постановив обвинительный приговор.

В судебных прениях государственный обвинитель предложил суду назначить В. наказание в виде общественных работ сроком на 120 часов.

Суд назначил В. наказание в виде общественных работ сроком на 120 часов.

Справочно: согласно нормам гражданского законодательства (ст.228 Гражданского Кодекса Республики Беларусь), нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.

Нашедший вещь обязан заявить о находке в орган внутренних дел или орган местного управления и самоуправления, если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны.

Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в орган внутренних дел, орган местного управления и самоуправления или указанному ими лицу.

А. РОГАШЕВ, помощник прокурора Борисовского района, юрист 2 класса