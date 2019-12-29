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В Испании произошел взрыв в церкви. Возможно, из-за пиротехники или пороха
Источник материала: Tut.by
Во время традиционного фестиваля в каталонском муниципалитете Сентельес на колокольне церкви прогремел взрыв, в результате происшествия пострадали девять человек,
Пострадавших доставили в ожоговое отделение, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать взрыв пиротехники или пороха, сама церковь не пострадала.
На место происшествия направили десять бригад скорой помощи и два медицинских вертолета. С ранеными и их близкими работают психологи.
В начале сентября на фабрике по производству пиротехники в Индии из-за взрыва погибли более 20 человек. В результате происшествия также пострадали соседние дома, у некоторых из них выбило стекла. Как сообщили местные жители, предприятие долгое время работало незаконно.
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Во время традиционного фестиваля в каталонском муниципалитете Сентельес на колокольне церкви прогремел взрыв, в результате происшествия пострадали девять...
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