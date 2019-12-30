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Жилой дом горел в Борисовском районе – на пожаре погиб 55-летний хозяин

31.12.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Анастасия Швайбович рассказала:

– Сообщение о пожаре в деревне Новоселы поступило борисовским спасателям 30 декабря в 03:29. Когда наши подразделения прибыли на место, крыша дома горела открытым пламенем. Погибшего 55-летнего хозяина нашли в комнате.

По словам Анастасии Швайбович, в результате пожара кровля дома и перекрытие на площади 4 квадратных метра уничтожены огнем. Повреждены и закопчены стены и имущество на площади 56 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается.

https://www.mlyn.by/2019/12/zhiloj-dom-gorel-v-borisovskom-rajone-na-pozhare-pogib-55-letnij-hozyain/

 
 
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В деревне Новоселы Борисовского района ночью 30 декабря горел жилой дом. Справившись с огнем, спасатели обнаружили 55-летнего хозяина без признаков жизни.
 
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