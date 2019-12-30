Жилой дом горел в Борисовском районе – на пожаре погиб 55-летний хозяин

Источник материала: Единство

Официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Анастасия Швайбович рассказала:

– Сообщение о пожаре в деревне Новоселы поступило борисовским спасателям 30 декабря в 03:29. Когда наши подразделения прибыли на место, крыша дома горела открытым пламенем. Погибшего 55-летнего хозяина нашли в комнате.

По словам Анастасии Швайбович, в результате пожара кровля дома и перекрытие на площади 4 квадратных метра уничтожены огнем. Повреждены и закопчены стены и имущество на площади 56 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается.