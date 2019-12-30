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Управление следственного комитета по Минской области: завершено расследование жестоких преступлений, совершенных в отношении престарелых граждан

31.12.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Вечером 31 января 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина проник в дом 84-летней пенсионерки в деревне Суховчицы Копыльского района. Там с применением насилия он требовал от престарелой женщины передачи ему спиртного и денег. Завладев денежными средствами в размере 30 рублей и самодельным вином, он скрылся.

Несмотря на полученные повреждения, потерпевшая сообщила о произошедшем соседям. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа и медицинские работники. Потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь.

В ходе осмотра места происшествия, проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий личность подозреваемого была установлена. Сотрудниками милиции был задержан неработающий, ранее судимый за имущественные преступления 29-летний житель Слуцкого района. При задержании часть похищенного имущества была у него обнаружена и изъята.

В ходе проверки причастности подозреваемого к иным фактам противоправной деятельности следователями и сотрудниками управления уголовного розыска Миноблисполкома был спланирован комплекс мероприятий, по результатам которых мужчина изобличен в совершении еще нескольких особо тяжких преступлений, замаскированных под пожары.

Согласно материалам уголовного дела, 14 января 2019 года мужчина, действуя в сговоре с 33-летним односельчанином, совершил разбойное нападение на 79-летнего жителя Копыльского района. Они проникли в дом престарелого человека, требовали денежные средства, избивая его. После чего младший из нападавших веревкой совершил удушающие действия в отношении потерпевшего. Когда пенсионер потерял сознание и прекратил сопротивляться, совершил поджог дома. После чего мужчины скрылись с места преступления, завладев денежными средствами в сумме 50 рублей.

Таким же способом 21 января 2019 года мужчина совершил убийство 94-летнего жителя Слуцкого района, уже действуя совместно с 25-летним знакомым. Они нанесли престарелому хозяину телесные повреждения, похитили его денежные средства в сумме около 300 рублей и также уничтожили дом, скрывая следы.

Согласно заключению экспертных исследований, смерть потерпевших наступила от острого отравления окисью углерода (угарный газ). Это свидетельствует о том, что на момент пожаров они еще были живы.

Следователи установили, что умысел на совершение преступлений в каждом случае у соучастников возникал после совместного распития спиртных напитков.

29-летний мужчина знал образ жизни потерпевших, ранее помогал им по хозяйству. По результатам расследования ему предъявлено обвинение по:

- ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (покушение на убийство, заведомо престарелого лица, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, лицом, ранее совершившим убийство);

- ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство заведомо престарелого, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, лицом, ранее совершившим убийство);

- ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство заведомо престарелого, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство);

- ч. 2, ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса (разбой, совершенный с проникновением в жилище, повторно, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения);

- ч. 2, ч. 3 ст. 218 Уголовного кодекса (умышленные уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере).

В зависимости от роли и участия в совершенных преступлениях действия остальных квалифицированы:

- 33-летний мужчина обвиняется в разбое, совершенном с проникновением в жилище, повторно, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения (ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса) и убийстве заведомо престарелого, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, группой лиц (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса);

- 25-летнему мужчине вменяется убийство заведомо престарелого, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, группой лиц (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса), разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения (ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса) и умышленные уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 218 Уголовного кодекса), и кража группой лиц (ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса);

- 35-летний обвиняется в совершении кражи группой лиц (ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса).

С участием обвиняемых проведены проверки показаний на месте и иные следственные действия, в ходе которых они дали признательные показания. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 30 экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. Согласно выводам судебно-психиатрических экспертиз мужчины признаны вменяемыми, в полной мере осознавали значение своих действий и могли руководить ими.

С момента задержания к троим применена мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертый – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области

 
 
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Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела о разбоях, убийствах, поджогах, совершенных в отношении заведомо...
 
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