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Сумку с останками человека достали из Свислочи
03.01.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сумку с останками человека достали из Свислочи, правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
«Вчера около полудня в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они пояснили, что достали из воды спортивную сумку с останками конечностей человека», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, руководство МВД и ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники милиции с представителями иных правоохранительных структур предпринимают все возможные меры для установления обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление.
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Сумку с останками человека достали из Свислочи, правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный...
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