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Сумку с останками человека достали из Свислочи

03.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сумку с останками человека достали из Свислочи

Сумку с останками человека достали из Свислочи, правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сумку с останками человека достали из Свислочи

«Вчера около полудня в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они пояснили, что достали из воды спортивную сумку с останками конечностей человека», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, руководство МВД и ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники милиции с представителями иных правоохранительных структур предпринимают все возможные меры для установления обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление.

https://www.belta.by

 
 
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Сумку с останками человека достали из Свислочи, правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный...
 
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