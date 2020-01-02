На пожаре спасен житель агрогородка Мухавец Брестского района

Источник материала: Виртуальный Брест

02.01.2019 года в 14-51 в Брестский РОЧС поступило сообщение о загорании в квартире двухэтажного 16-квартирного жилого дома на ул. Рабочей в аг. Мухавец.





К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова из квартиры на втором этаже шел дым, со слов соседей, внутри мог находиться человек.





В квартире на полу спасатели обнаружили и спасли хозяина квартиры. Пенсионера 1952 года рождения вынесли на чистый воздух и передали бригаде СМП. После осмотра спасенный от госпитализации отказался.





Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС . Огнем повреждены кресло-кровать и ковровое покрытие в квартире. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.