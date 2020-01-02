|
На пожаре спасен житель агрогородка Мухавец Брестского района
03.01.2020 10:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
02.01.2019 года в 14-51 в Брестский РОЧС поступило сообщение о загорании в квартире двухэтажного 16-квартирного жилого дома на ул. Рабочей в аг. Мухавец.
К моменту прибытия подразделений
В квартире на полу спасатели обнаружили и спасли хозяина квартиры. Пенсионера 1952 года рождения вынесли на чистый воздух и передали бригаде СМП. После осмотра спасенный от госпитализации отказался.
Пожар локализован и ликвидирован работниками
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
02.01.2019 года в 14-51 в Брестский РОЧС поступило сообщение о загорании в квартире двухэтажного 16-квартирного жилого дома на ул. Рабочей в аг. Мухавец. К моменту...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)