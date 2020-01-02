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На пожаре спасен житель агрогородка Мухавец Брестского района

03.01.2020 10:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

02.01.2019 года в 14-51 в Брестский РОЧС поступило сообщение о загорании в квартире двухэтажного 16-квартирного жилого дома на ул. Рабочей в аг. Мухавец.

На пожаре спасен житель агрогородка Мухавец Брестского района

К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова из квартиры на втором этаже шел дым, со слов соседей, внутри мог находиться человек.

На пожаре спасен житель агрогородка Мухавец Брестского района

В квартире на полу спасатели обнаружили и спасли хозяина квартиры. Пенсионера 1952 года рождения вынесли на чистый воздух и передали бригаде СМП. После осмотра спасенный от госпитализации отказался.

На пожаре спасен житель агрогородка Мухавец Брестского района

Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС. Огнем повреждены кресло-кровать и ковровое покрытие в квартире. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  02.01.2019 года в 14-51 в Брестский РОЧС поступило сообщение о загорании в квартире двухэтажного 16-квартирного жилого дома на ул. Рабочей в аг. Мухавец. К моменту...
 
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