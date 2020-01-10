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Под Витебском задержали 88 тыс. тонн мака с примесью маковой соломы - это 900 тыс. потенциальных доз наркотиков
Источник материала: Tut.by
Витебские таможенники задержали 88 тонн пищевого мака с примесью маковой соломки из которой можно было изготовить более 900 тысяч доз наркотиков. Об этом
Мак с примесями перевозили двумя партиями. 22 тонны товара задержали в автомобильном пункте пропуска «Григоровщина», 66 тонн — на железнодорожном пункте таможенного оформления «Полоцк».
Отправитель — предприятие в Латвии, а получатели — фирмы в Казахстане.
88 тонн мака просеяли. Эксперты заключили, что в них содержится более 100 кг маковой соломки. Из нее готовят раствор опия — сильного наркотика. Более 900 тыс. доз можно было приготовить из задержанной партии.
Таможня напоминает, что на территории ЕАЭС существуют единые требования к качеству мака, не допускающие в нем содержания примесей.
Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств.
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Под Витебском задержали 88 тыс. тонн мака с примесью маковой соломы - это 900 тыс. потенциальных доз наркотиков
88 тонн мака просеяли. Эксперты заключили, что в них содержится более 100 кг маковой соломки. Из нее готовят раствор опия - сильного наркотика.
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