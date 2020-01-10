Под Витебском задержали 88 тыс. тонн мака с примесью маковой соломы - это 900 тыс. потенциальных доз наркотиков

Источник материала: Tut.by

Витебские таможенники задержали 88 тонн пищевого мака с примесью маковой соломки из которой можно было изготовить более 900 тысяч доз наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там также указывают, что на территории ЕАЭС существуют единые требования к качеству мака, не допускающие в нем содержания примесей.





Мак с примесями перевозили двумя партиями. 22 тонны товара задержали в автомобильном пункте пропуска «Григоровщина», 66 тонн — на железнодорожном пункте таможенного оформления «Полоцк».

Отправитель — предприятие в Латвии, а получатели — фирмы в Казахстане.









88 тонн мака просеяли. Эксперты заключили, что в них содержится более 100 кг маковой соломки. Из нее готовят раствор опия — сильного наркотика. Более 900 тыс. доз можно было приготовить из задержанной партии.

Таможня напоминает, что на территории ЕАЭС существуют единые требования к качеству мака, не допускающие в нем содержания примесей.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств.