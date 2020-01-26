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60-летний мужчина не доехал до магазина, а милиции сказал, что его «ВАЗ» угнали

26.01.2020 12:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ляховичским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя района, который днем 24 ноября 2019 года, находясь по месту своего жительства, обратился к правоохранителям с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ».

60-летний мужчина не доехал до магазина, а милиции сказал, что его «ВАЗ» угнали

Следователи установили, что в августе 2019 года мужчина был лишен права управления транспортными средствами за совершение административного правонарушения. 22 ноября 2019 года мужчина на своем автомобиле отправился в магазин в Ляховичи, однако не доехал, потому что по пути автомобиль заглох.

Оставив автомобиль, сельчанин вернулся домой. Через несколько дней к нему домой пришел сотрудник ГАИ, обнаруживший брошенный автомобиль на дороге. Водитель испугался возможного привлечения к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения и решил заявить о том, что его машину угнали.

Следователями действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 400 (заведомо ложный донос) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела переданы прокурору для направления в суд.

Следственный комитет Республики Беларусь напоминает гражданам о том, что заведомо ложный донос о совершении преступления является уголовно наказуемым деянием. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов обладают широким спектром механизмов, позволяющих изобличить лицо, сообщающее ложные сведения о противоправных деяниях.

Справочно: санкция статьи 400 (заведомо ложный донос) Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

 
 
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  Ляховичским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя района, который днем 24 ноября 2019 года,...
 
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