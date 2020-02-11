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Вставал, падал, снова вставал. В Октябрьском районе на 60-сантиметровой глубине утонул мужчина
Источник материала: Tut.by
В Октябрьском районе провалился под лед и погиб 63-летний мужчина, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.
Трагедия произошла днем 9 февраля. Местный житель, прогуливаясь с собакой, вышел на реку Нератовка, в какой-то момент лед под ним провалился — и мужчина оказался в воде.
— Смерть досадная и нелепая. Речушка небольшая, всего 6 метров шириной, глубина же в этом месте не больше 60 см, но мужчина вставал, падал, снова вставал — и в результате так и не смог выбраться. Две пенсионерки стали свидетелями его гибели, однако помочь ему они не смогли, — рассказали в ОСВОДе.
В 2011 году летом этот мужчина уже тонул. Тогда работники ОСВОДа достали его в бессознательном состоянии из воды и откачали.
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«Досадная и нелепая смерть», - с сожалением говорят в ОСВОДе.
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