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Вставал, падал, снова вставал. В Октябрьском районе на 60-сантиметровой глубине утонул мужчина

11.02.2020 07:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Октябрьском районе провалился под лед и погиб 63-летний мужчина, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.


Фото: ПримаМедиа

Трагедия произошла днем 9 февраля. Местный житель, прогуливаясь с собакой, вышел на реку Нератовка, в какой-то момент лед под ним провалился — и мужчина оказался в воде.

— Смерть досадная и нелепая. Речушка небольшая, всего 6 метров шириной, глубина же в этом месте не больше 60 см, но мужчина вставал, падал, снова вставал — и в результате так и не смог выбраться. Две пенсионерки стали свидетелями его гибели, однако помочь ему они не смогли, — рассказали в ОСВОДе.

В 2011 году летом этот мужчина уже тонул. Тогда работники ОСВОДа достали его в бессознательном состоянии из воды и откачали.

 
 
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