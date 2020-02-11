Вставал, падал, снова вставал. В Октябрьском районе на 60-сантиметровой глубине утонул мужчина

Источник материала: Tut.by

В Октябрьском районе провалился под лед и погиб 63-летний мужчина, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.



Фото: ПримаМедиа

Трагедия произошла днем 9 февраля. Местный житель, прогуливаясь с собакой, вышел на реку Нератовка, в какой-то момент лед под ним провалился — и мужчина оказался в воде.

— Смерть досадная и нелепая. Речушка небольшая, всего 6 метров шириной, глубина же в этом месте не больше 60 см, но мужчина вставал, падал, снова вставал — и в результате так и не смог выбраться. Две пенсионерки стали свидетелями его гибели, однако помочь ему они не смогли, — рассказали в ОСВОДе.

В 2011 году летом этот мужчина уже тонул. Тогда работники ОСВОДа достали его в бессознательном состоянии из воды и откачали.