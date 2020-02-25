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Семья устроила фотосессию на железной дороге в неподходящее время. Вот, чем это закончилось
Источник материала: Tut.by
В штате Пенсильвания семейная фотосессия на железной дороге едва не закончилась трагедией. 8 человек, включая фотографа, зашли прямо на рельсы, причем родители упустили из внимания своих детей, и те разбрелись по путям. Люди не подумали о том, что в любой момент может появиться поезд. Именно это и произошло. Видео, снятое камерой наблюдения, показывает, как все было — посмотрите его и никогда не поступайте таким же образом.
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Грузовой состав ехал на высокой скорости.
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