Семья устроила фотосессию на железной дороге в неподходящее время. Вот, чем это закончилось

Источник материала: Tut.by

В штате Пенсильвания семейная фотосессия на железной дороге едва не закончилась трагедией. 8 человек, включая фотографа, зашли прямо на рельсы, причем родители упустили из внимания своих детей, и те разбрелись по путям. Люди не подумали о том, что в любой момент может появиться поезд. Именно это и произошло. Видео, снятое камерой наблюдения, показывает, как все было — посмотрите его и никогда не поступайте таким же образом.