В Бресте парень заманил в подвал и убил свою бабушку. Хотел убить и дядю - но тот смог вырваться

Источник материала: Tut.by

19-летний брестчанин заманил в подвал и убил свою бабушку, а также пытался убить дядю. Подробности семейной трагедии TUT.BY рассказали читатели, преступление также прокомментировали в СК.



Фото: Reuters

Тело пожилой женщины обнаружили 16 февраля в подвале одной из многоэтажек на Партизанском проспекте в Бресте. Как рассказал TUT.BY читатель, поздно вечером парень попросил бабушку помочь ему в подвале. Когда женщина спустилась, он ударил ее в лицо и нанес несколько ножевых ранений в область груди. Затем спрятал тело под тряпками, вернулся в квартиру — и попросил спуститься в подвал своего дядю.

«Когда они оба спустились, молодой человек попытался ударить его топором, но из-за низких потолков у него не получилось сделать замах — дядя смог подставить руку. После неудачного нападения парень скрылся, но через час был задержан. (…) У парня было в планах убить всех сожителей — бабушку, дядю и мать», — рассказал нам местный житель.



Фото: СК

25 февраля СК наконец-то прокомментировал трагедию.

Согласно материалам уголовного дела, 19-летний молодой человек по месту жительства заманил в подвал свою 68-летнюю бабушку, где нанес ей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия. После этого подозреваемый позвал в подвал своего 47-летнего дядю, которому попытался нанести удар топором в область головы, однако у него это не получилось, потому что потерпевший оказал активное сопротивление и вырвал из рук племянника топор.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство), ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц) Уголовного кодекса.

Подозреваемый задержан. Предварительно он пояснил, что мотивом совершения преступления послужило наличие давних конфликтных отношений.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.