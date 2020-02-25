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В Бресте парень заманил в подвал и убил свою бабушку. Хотел убить и дядю - но тот смог вырваться
Источник материала: Tut.by
19-летний брестчанин заманил в подвал и убил свою бабушку, а также пытался убить дядю. Подробности семейной трагедии TUT.BY рассказали читатели, преступление также
Тело пожилой женщины обнаружили 16 февраля в подвале одной из многоэтажек на Партизанском проспекте в Бресте. Как рассказал TUT.BY читатель, поздно вечером парень попросил бабушку помочь ему в подвале. Когда женщина спустилась, он ударил ее в лицо и нанес несколько ножевых ранений в область груди. Затем спрятал тело под тряпками, вернулся в квартиру — и попросил спуститься в подвал своего дядю.
«Когда они оба спустились, молодой человек попытался ударить его топором, но из-за низких потолков у него не получилось сделать замах — дядя смог подставить руку. После неудачного нападения парень скрылся, но через час был задержан. (…) У парня было в планах убить всех сожителей — бабушку, дядю и мать», — рассказал нам местный житель.
25 февраля СК наконец-то прокомментировал трагедию.
Согласно материалам уголовного дела, 19-летний молодой человек по месту жительства заманил в подвал свою 68-летнюю бабушку, где нанес ей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия. После этого подозреваемый позвал в подвал своего 47-летнего дядю, которому попытался нанести удар топором в область головы, однако у него это не получилось, потому что потерпевший оказал активное сопротивление и вырвал из рук племянника топор.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство), ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц) Уголовного кодекса.
Подозреваемый задержан. Предварительно он пояснил, что мотивом совершения преступления послужило наличие давних конфликтных отношений.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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Следователи возбудили уголовное дело.
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