680 долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона

В г. Дзержинске торги прошли по всем 3 лотам. На них претендовали от 3 до 8 человек. Восемь заявителей боролись за лот № 20. Участок расположен в пер. Макавчицком, 4, и насчитывает 14,3 сотки. Есть возможность подвести к наделу электричество, газ и воду. Участок был выставлен на торги по самой высокой начальной цене, которая составила 31 859 рублей.