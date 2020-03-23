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«Деньги на ветер»: за что учащийся БГСПЛ лишен права распоряжаться своими доходами?

23.03.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Решением суда Борисовского района от 4 марта текущего года удовлетворено заявление в интересах УО «Борисовский государственный строительный профессиональный лицей» (далее – УО «БГСПЛ») о лишении 17-летнего учащегося данного учреждения образования права распоряжения заработком, стипендией или иными доходами.

В ходе рассмотрения судом гражданского дела было установлено, что несовершеннолетний обучается в УО «БГСПЛ» и проживает в общежитии как ребенок, оставшийся без попечения родителей, находится на полном государственном обеспечении и получает стипендию и иные доходы. Выплачиваемые денежные средства получает самостоятельно и тратит не по назначению, то есть на приобретение табачных изделий, спиртных напитков и пива. Молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.

Удовлетворение судом этих требований соответствует интересам несовершеннолетнего, поскольку распоряжение денежными средствами для вышеуказанных целей препятствовало удовлетворению его основных социально-бытовых нужд – приобретения продуктов питания, одежды и т.д., а также способствовало совершению им противоправных деяний.  

О.М. ГРОШЕВА, старший помощник прокурора Борисовского района, юрист 1 класса                                                                        

 
 
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В соответствии с ч. 4 ст. 25 ГК Республики Беларусь суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться...
 
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