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Пешеходы-«торопыги» и «бесправники»: сводка ДТП от ГАИ Борисовского РУВД

23.03.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Осторожно: пешеход!

19 марта в 6.50 утра водитель 1961 г. р., управляя автомобилем «Ниссан», совершил наезд на женщину-пешехода 1950 г. р., которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вблиза д.46 на пр. Революции. В результате ДТП пешеход получила травмы и доставлена в Борисовскую ЦРБ. ГАИ проводит проверку.

Не садись без прав за руль!

21 марта около 13.00 на объездной дороге «Борисов-Струпень» 20-летний «бесправник» совершил наезд на 78-летнюю борисовчанку, которая шла с велосипедом по правому краю проезжей части. К сожалению, женщина шла по ходу движения автомашины и не смогла вовремя заметить опасность. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Поспешил – себе навредил!

Перебегая проезжую часть в неустановленном месте возле дома №4а по ул. Гагарина, пешеход 1993 г. р. попал под автомобиль «Infiniti». Как результат – множественные травмы и госпитализация в реанимационное отделение УЗ «Борисовская ЦРБ».

ГАИ Борисовского РУВД напоминает о соблюдении ПДД пешеходами и водителями.

Давайте вместе сделаем наш город безопаснее!

 
 
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ГАИ Борисовского РУВД напоминает всем водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного двидения и приводит сводку недавних ДТП.
 
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