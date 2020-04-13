В Барановичах 15-летнего школьника ударило током в заброшенном цеху

Источник материала: Tut.by

15-летний житель Барановичей попал в больницу после удара током, сообщает СК .



Фото: Reuters

Днем 11 апреля школьник с друзьями залез в заброшенные производственные цеха. В помещении распределительного пункта электроэнергии юноша встал на кабели и получил удар током.

С места происшествия его забрали медики. Сейчас парень в больнице.

СК проводит проверку.