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В Барановичах 15-летнего школьника ударило током в заброшенном цеху

13.04.2020 14:06 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15-летний житель Барановичей попал в больницу после удара током, сообщает СК.


Фото: Reuters

Днем 11 апреля школьник с друзьями залез в заброшенные производственные цеха. В помещении распределительного пункта электроэнергии юноша встал на кабели и получил удар током.

С места происшествия его забрали медики. Сейчас парень в больнице.

СК проводит проверку.

 
 
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