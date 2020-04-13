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В Барановичах 15-летнего школьника ударило током в заброшенном цеху
Источник материала: Tut.by
15-летний житель Барановичей попал в больницу после удара током, сообщает
Днем 11 апреля школьник с друзьями залез в заброшенные производственные цеха. В помещении распределительного пункта электроэнергии юноша встал на кабели и получил удар током.
С места происшествия его забрали медики. Сейчас парень в больнице.
СК проводит проверку.
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Пострадавший в больнице.
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