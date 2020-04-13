В Пинском районе на пожаре погибли два человека

Источник материала: Полесская правда



По информации, которую сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, трагедия произошла ночью 12 апреля в деревне Жолкино Ласицкого сельсовета.

– К моменту прибытия пожарных расчетов на место вызова жилой дом был полностью охвачен огнем. В результате огнем уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела хозяина дома и его сожительницы. Что явилось причиной возгорания и смерти 70-летних пенсионеров предстоит выяснить специалистам, – рассказал Олег Червяковский и добавил, что с начала года на территории Пинска и района произошло 36 пожаров, огне погибли 4 человека и 6 – спасены. На территории Брестской области за этот же период произошло 300 пожаров, в огне погибли 35 человек, в целом по стране произошло 1 766 пожаров, в огне погибли 233 человека, 146 человек травмированы, на пожарах спасены 152 человека.