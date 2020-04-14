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В Полоцке четырехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа

14.04.2020 10:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке четырехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа. Ребенок жив, находится в больнице, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.


Фото: pro-goroda.ru

Происшествие случилось 11 апреля. В квартире с ребенком была мама, отец находился на работе. Женщина отлучилась на кухню, а когда вернулась, то увидела открытое окно, а с улицы был слышен плач.

Мальчика доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

 
 
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Женщина отлучилась на кухню, а когда вернулась, то увидела открытое окно, а с улицы был слышен плач.
 
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