Источник материала: Tut.by

В Полоцке четырехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа. Ребенок жив, находится в больнице, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.



Фото: pro-goroda.ru

Происшествие случилось 11 апреля. В квартире с ребенком была мама, отец находился на работе. Женщина отлучилась на кухню, а когда вернулась, то увидела открытое окно, а с улицы был слышен плач.

Мальчика доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.