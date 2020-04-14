В Бресте работники МЧС спасли мужчину из горевшего автомобиля

Источник материала: Виртуальный Брест

14.04.2019 года в 02-17 в брестским спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля на территории ГПК по ул. Пугачевской в областном центре.





К месту вызова были направлены подразделения МЧС , по прибытии выяснилось, что на пассажирском сиденье в горевшем автомобиле БМВ находился человек.





Работниками МЧС спасен (извлечен из автомобиля в бессознательном состоянии) мужчина, до прибытия СМП проводились реанимационные мероприятия. После осмотра медиками с предварительным диагнозом «термоингаляционная травма тяжелой степени» пострадавший госпитализирован.





Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС . Огнем повреждены лакокрасочное покрытие кузова, моторный отсек, отделка салона автомобиля. Причина пожара устанавливается.