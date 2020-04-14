|
В Бресте работники МЧС спасли мужчину из горевшего автомобиля
14.04.2020 10:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
14.04.2019 года в 02-17 в брестским спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля на территории ГПК по ул. Пугачевской в областном центре.
К месту вызова были направлены подразделения
Работниками
Пожар локализован и ликвидирован работниками
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14.04.2019 года в 02-17 в брестским спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля на территории ГПК по ул. Пугачевской в областном центре. К месту вызова были...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)