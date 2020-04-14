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В Бресте работники МЧС спасли мужчину из горевшего автомобиля

14.04.2020 10:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

14.04.2019 года в 02-17 в брестским спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля на территории ГПК по ул. Пугачевской в областном центре.

В Бресте работники МЧС спасли мужчину из горевшего автомобиля

К месту вызова были направлены подразделения МЧС, по прибытии выяснилось, что на пассажирском сиденье в горевшем автомобиле БМВ находился человек.

В Бресте работники МЧС спасли мужчину из горевшего автомобиля

Работниками МЧС спасен (извлечен из автомобиля в бессознательном состоянии) мужчина, до прибытия СМП проводились реанимационные мероприятия. После осмотра медиками с предварительным диагнозом «термоингаляционная травма тяжелой степени» пострадавший госпитализирован.

В Бресте работники МЧС спасли мужчину из горевшего автомобиля

Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС. Огнем повреждены лакокрасочное покрытие кузова, моторный отсек, отделка салона автомобиля. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  14.04.2019 года в 02-17 в брестским спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля на территории ГПК по ул. Пугачевской в областном центре. К месту вызова были...
 
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