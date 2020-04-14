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Два человека погибли на пожаре в деревне Зубаревичи Глусского района
Источник материала: Радзiма
Подробности трагедии рассказал редакции старший инспектор инспекции надзора и профилактики Глусского РОЧС Роман Цапик. Сообщение, что в деревне Зубаревичи горит дом, поступило 11 апреля в 01:20 от дачника. На место происшествия незамедлительно выехали две автоцистерны из Глуска и одна — с Заелицкого поста, на помощь также поспешили пожарные из соседнего Октябрьского района. Когда спасатели прибыли, дом горел открытым пламенем, частично обрушились кровля и перекрытие, дым стоял плотной стеной. Со слов соседей, внутри дома могли находиться люди — хозяин дома и его брат. В одной из комнат были обнаружены два обгоревших тела, это действительно оказались хозяин дома, 1968 г. р., и его брат, 1960 г. р.
Причина произошедшего устанавливается. Проверку по факту гибели людей проводит Глусский районный отдел Следственного комитета.
Фото с сайта mogilev.mchs.gov.by
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Подробности трагедии рассказал редакции старший инспектор инспекции надзора и профилактики Глусского РОЧС Роман Цапик. Сообщение, что в деревне Зубаревичи...
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