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Житель Борисовского района поверил незнакомцу и остался без ноутбука и денег

27.04.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В январе текущего года 19-летний подозреваемый нашел объявление о продаже ноутбука ASUS X540S на одной из крупнейших интернет-площадок. Он согласился купить технику, но с одним условием: в рассрочку без первоначального взноса. Продавец пошел навстречу, но при этом оставил у себя расписку с обязательством покупателя ежемесячно перечислять в три этапа по 150 рублей.

На тот момент потерпевший даже и не мог предположить, что внушающий доверие молодой человек может оказаться мошенником, принцип действия которого был прост: убедить в своей благонадежности.

На многочисленные просьбы парня вернуть деньги за имущество, борисовчанин увиливал, обещая это сделать в ближайшем будущем. Однако по истечении трехмесячного срока житель райцентра вынужден был обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Как было установлено, борисовчанин перепродал ноутбук спустя три недели после покупки. Известно, что ранее подобным образом он обманул еще двоих жителей города Жодино. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.

Источник: https://minobl.mvd.gov.by/

 
 
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Имея на руках письменный документ, 19-летний житель агрогородка Лошница Борисовского района и не думал, что впоследствии останется без ноутбука и денег.
 
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