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В Минске ребенок заcтрял в трубе на строительной площадке

29.04.2020 09:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Происшествие случилось вечером 28 апреля. Ребенок убежал от родителей на стройку и залез в трубу, сообщает МЧС.


Мама мальчика позвонила спасателям, сообщив, что ее сыну нужна помощь, так как нога ребенка застряла в трубе.

Когда спасатели прибыли, выяснилось, что мальчик убежал от родителей на стройку, где шла замена теплосетей труб водопровода и залез в одну из них. Выбраться самостоятельно он не смог.


Спасатели достали мальчика из трубы. Ребенок не пострадал.

 
 
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Происшествие случилось вечером 28 апреля. Ребенок убежал от родителей на стройку и залез в трубу.
 
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