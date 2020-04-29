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В Минске ребенок заcтрял в трубе на строительной площадке
Источник материала: Tut.by
Происшествие случилось вечером 28 апреля. Ребенок убежал от родителей на стройку и залез в трубу,
Мама мальчика позвонила спасателям, сообщив, что ее сыну нужна помощь, так как нога ребенка застряла в трубе.
Когда спасатели прибыли, выяснилось, что мальчик убежал от родителей на стройку, где шла замена теплосетей труб водопровода и залез в одну из них. Выбраться самостоятельно он не смог.
Спасатели достали мальчика из трубы. Ребенок не пострадал.
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Происшествие случилось вечером 28 апреля. Ребенок убежал от родителей на стройку и залез в трубу.
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