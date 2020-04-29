В Ивьевском районе водитель «Фиата» сбил мотоциклиста

Источник материала: Ивьевский край

Минувшие выходные не обошлись без ДТП с участием мототранспорта.

В субботу около 11 утра в Ивьевском районе на перекрестке автодорог Ворона-Юратишки-Ивье и Дайлиды-Рембоковщина столкнулись автомобиль «Фиат» и мотоцикл «Ямаха», сообщает ГАИ региона.

54-летний водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги в направлении деревни Дайлиды и не предоставил преимущество мотоциклисту, двигавшемуся по главной дороге в направлении города Ивье.







48-летний водитель двухколесного с переломом левой руки госпитализирован в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.