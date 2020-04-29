ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Ивьевском районе водитель «Фиата» сбил мотоциклиста

29.04.2020 — ЧП | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Минувшие выходные не обошлись без ДТП с участием мототранспорта.

В субботу около 11 утра в Ивьевском районе на перекрестке автодорог Ворона-Юратишки-Ивье и Дайлиды-Рембоковщина столкнулись автомобиль «Фиат» и мотоцикл «Ямаха», сообщает ГАИ региона.

54-летний водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги в направлении деревни Дайлиды и не предоставил преимущество мотоциклисту, двигавшемуся по главной дороге в направлении города Ивье.
 
В Ивьевском районе водитель «Фиата» сбил мотоциклиста


48-летний водитель двухколесного с переломом левой руки госпитализирован в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минувшие выходные не обошлись без ДТП с участием мототранспорта. В субботу около 11 утра в Ивьевском районе на перекрестке автодорог...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минске ребенок застрял в трубе водопровода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика