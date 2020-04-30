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С 5 этажа Пинской центральной больницы выпал мужчина. Он погиб
Источник материала: Tut.by
Утром 29 апреля под окнами Пинской центральной больницы обнаружили тело мужчины, сообщает
В Пинском межрайонном отделе Следственного комитета факт смерти мужчины подтвердили. Проводится проверка.
По предварительной версии, мужчина выпал с 5 этажа. Еще недавно здесь располагалось отделение травматологии, а сейчас тут лечат больных пневмонией.
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Под окнами Пинской центральной больницы обнаружили тело мужчины.
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