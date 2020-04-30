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С 5 этажа Пинской центральной больницы выпал мужчина. Он погиб

30.04.2020 07:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 29 апреля под окнами Пинской центральной больницы обнаружили тело мужчины, сообщает «Медиа-Полесье».


Фото: Медиа-Полесье

В Пинском межрайонном отделе Следственного комитета факт смерти мужчины подтвердили. Проводится проверка.

По предварительной версии, мужчина выпал с 5 этажа. Еще недавно здесь располагалось отделение травматологии, а сейчас тут лечат больных пневмонией.

 
 
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Под окнами Пинской центральной больницы обнаружили тело мужчины.
 
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