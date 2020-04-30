С 5 этажа Пинской центральной больницы выпал мужчина. Он погиб

Источник материала: Tut.by

Утром 29 апреля под окнами Пинской центральной больницы обнаружили тело мужчины, сообщает «Медиа-Полесье» .



Фото: Медиа-Полесье

В Пинском межрайонном отделе Следственного комитета факт смерти мужчины подтвердили. Проводится проверка.

По предварительной версии, мужчина выпал с 5 этажа. Еще недавно здесь располагалось отделение травматологии, а сейчас тут лечат больных пневмонией.