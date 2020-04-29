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В Минске ребенок застрял в трубе водопровода

29.04.2020 16:05 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Чрезвычайное происшествие в Минске. Мальчик убежал от родителей и на строительной площадке, где  шла  замена труб водопровода, залез в одну из них,  но выбраться самостоятельно не смог. Мать мальчика сообщила в службу помощи, что нога ребенка застряла в трубе. При помощи инструментов мальчика достали спасатели. Он не травмирован.

 
Теги: Минск
 
 
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Чрезвычайное происшествие в Минске. Мальчик убежал от родителей и на строительной площадке, где  шла  замена труб водопровода, залез в одну из них,  но выбраться...
 
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