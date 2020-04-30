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Попытки незаконного перемещения фруктов

30.04.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Могилевскими таможенниками пресечены попытки незаконного перемещения российскими перевозчиками фруктов по территории ЕАЭС. 7 автомобилей (4 IVECO, SCANIA, VOLVO, MERCEDES) под управлением временно неработающих граждан Российской Федерации были остановлены правоохранителями в Хотимском районе. В транспортных средст­вах находились яблоки, груши и лимоны — в общей сложности почти 60 т фруктов. Предварительная общая оценочная стоимость перевозимых фруктов составила более 75 тысяч белорусских рублей.
При проведении дальнейшей проверки обнаружено, что на товар отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты. Таможенники установили, что товар направлялся для дальнейшей реализации на рынках Российской Федерации. Также было выявлено, что некоторые водители в прошлом году уже привлекались за аналогичные правонарушения.
По факту нарушения законодательства в отношении российских перевозчиков Могилевской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.
По материалам Могилевской таможни.

 
 
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Могилевскими таможенниками пресечены попытки незаконного перемещения российскими перевозчиками фруктов по территории ЕАЭС. 7 автомобилей (4 IVECO, SCANIA, VOLVO, MERCEDES) под
 
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