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Попытки незаконного перемещения фруктов
30.04.2020 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Могилевскими таможенниками пресечены попытки незаконного перемещения российскими перевозчиками фруктов по территории ЕАЭС. 7 автомобилей (4 IVECO, SCANIA, VOLVO, MERCEDES) под управлением временно неработающих граждан Российской Федерации были остановлены правоохранителями в Хотимском районе. В транспортных средствах находились яблоки, груши и лимоны — в общей сложности почти 60 т фруктов. Предварительная общая оценочная стоимость перевозимых фруктов составила более 75 тысяч белорусских рублей.
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Могилевскими таможенниками пресечены попытки незаконного перемещения российскими перевозчиками фруктов по территории ЕАЭС. 7 автомобилей (4 IVECO, SCANIA, VOLVO, MERCEDES) под
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