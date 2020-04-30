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В Толочинском районе мужчина напал в лесу на девушку

30.04.2020 14:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Шкловского района напал в лесу на девушку, жительницу одной из деревень в Толочинском районе. Мужчина требовал у нее денег, забрал телефон. Пострадавшей удалось убежать и позвонить в милицию. Мужчину задержали в соседней Могилевской области, сообщает УВД.


Вечером 27 апреля в Толочинский РОВД обратилась 26-летняя девушка, которая рассказала, что в лесополосе возле деревни на нее напал мужчина. Сельчанка возвращалась домой с работы. И вдруг на нее сзади напал неизвестный. Он повалил девушку на землю, связал ей руки и ноги и стал требовать деньги. Девушка попыталась закричать, тогда нападавший пригрозил ей физической расправой.

Мужчина забрал у девушки телефон и, приказав ей лежать на земле, ушел. Ей удалось развязать ноги и побежать к деревне. Однако мужчина вскоре вернулся и бросился за ней в погоню, но увидел людей и скрылся в лесу.

Милиция искала мужчину как в Толочинском, так и в соседних районах. Нашли его 28 апреля в Могилевской области. Им оказался 38-летний уроженец Шкловского района. Он был 9 раз был судим за кражи и грабеж. В феврале освободился из колонии в России.

У мужчины обнаружили телефон, похищенный у девушки. Выяснилось, что он также украл в деревне велосипед, на котором и уехал от места нападения.

В милиции считают, что мужчина причастен к серии преступлений, в том числе тяжких, в Витебской и Могилевской областях. Он находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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В милиции считают, что мужчина причастен к серии преступлений, в том числе тяжких, в Витебской и Могилевской областях.
 
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