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С 5 этажа Пинской центральной больницы выпал пациент. Он погиб

30.04.2020 10:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинской центральной больнице ЧП. С балкона 5-го этажа выпал и погиб мужчина.

С 5 этажа Пинской центральной больницы выпал пациент. Он погиб

В Пинском межрайонном отделе Следственного комитета данный факт подтвердили. Проводится проверка.

Как стало известно журналистам, мужчина выпал с левого крыла 5 этажа. Еще недавно здесь располагалось отделение травматологии, а сейчас тут лечат больных пневмонией.

В какое время произошло падения, точно неизвестно. По информации читателей, тело погибшего обнаружили сегодня на рассвете.

 
 
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  В Пинской центральной больнице ЧП. С балкона 5-го этажа выпал и погиб мужчина. В Пинском межрайонном отделе Следственного комитета данный факт подтвердили....
 
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