С 5 этажа Пинской центральной больницы выпал пациент. Он погиб

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинской центральной больнице ЧП. С балкона 5-го этажа выпал и погиб мужчина.





В Пинском межрайонном отделе Следственного комитета данный факт подтвердили. Проводится проверка.

Как стало известно журналистам, мужчина выпал с левого крыла 5 этажа. Еще недавно здесь располагалось отделение травматологии, а сейчас тут лечат больных пневмонией.

В какое время произошло падения, точно неизвестно. По информации читателей, тело погибшего обнаружили сегодня на рассвете.