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Травмированы электротоком

06.05.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей — это задача, требующая установления особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.
Проезд машин и механизмов под проводами воздушной линии по проселочным дорогам и вне дорог рекомендуется производить вблизи опор и поперек оси. При этом высота машин не должна превышать 4,5 м.
О том, какую опасность представляет несоблюдение правил работы в охранных зонах линий электропередач можно убедиться на примерах. 26.08.2018 г. произошел несчастный случай с жителем д.Уборок Лоевского района Гомельской области. Комбайнер совместно с пострадавшим по договору с КСУП «Урожайный» производили уборку зерновых на выделенном участке в поле. Во время работы комбайн остановился под линией высокого напряжения, пострадавший поднялся на моторный щит, приблизился на недопустимое до проводов расстояние и был смертельно травмирован электрическим током. 27.08.2018 г. произошел несчастный случай с жителем н.п.Ходосы Мстиславского района. Комбайн, принадлежащий ОАО «РАПТС», под управлением пострадавшего производил уборку зерновых. Для выгрузки комбайн остановился под проводами линии электропередачи, пострадавший поднялся на бункер комбайна, держа в руках деревянный шест, приблизился на недопустимое до проводов расстояние и был травмирован элект-рическим током.
Аналогичные случаи попадания под напряжение происходят с грузоподъемными механизмами, большегрузными самосвалами.
За нарушение Правил охраны электрических сетей должностные лица и граждане привлекаются к ответственности согласно статье 20.3. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
С. Коваленко, инспектор Госэнергогазнадзора.

 
 
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Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей — это задача, требующая установления особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного...
 
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