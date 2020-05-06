|
Травмированы электротоком
06.05.2020 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей — это задача, требующая установления особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей — это задача, требующая установления особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)