Травмированы электротоком

Источник материала: Кричевская жизнь

Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей — это задача, требующая установления особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

Проезд машин и механизмов под проводами воздушной линии по проселочным дорогам и вне дорог рекомендуется производить вблизи опор и поперек оси. При этом высота машин не должна превышать 4,5 м.

О том, какую опасность представляет несоблюдение правил работы в охранных зонах линий электропередач можно убедиться на примерах. 26.08.2018 г. произошел несчастный случай с жителем д.Уборок Лоевского района Гомельской области. Комбайнер совместно с пострадавшим по договору с КСУП «Урожайный» производили уборку зерновых на выделенном участке в поле. Во время работы комбайн остановился под линией высокого напряжения, пострадавший поднялся на моторный щит, приблизился на недопустимое до проводов расстояние и был смертельно травмирован электрическим током. 27.08.2018 г. произошел несчастный случай с жителем н.п.Ходосы Мстиславского района. Комбайн, принадлежащий ОАО «РАПТС», под управлением пострадавшего производил уборку зерновых. Для выгрузки комбайн остановился под проводами линии электропередачи, пострадавший поднялся на бункер комбайна, держа в руках деревянный шест, приблизился на недопустимое до проводов расстояние и был травмирован элект-рическим током.

Аналогичные случаи попадания под напряжение происходят с грузоподъемными механизмами, большегрузными самосвалами.

За нарушение Правил охраны электрических сетей должностные лица и граждане привлекаются к ответственности согласно статье 20.3. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

С. Коваленко, инспектор Госэнергогазнадзора.