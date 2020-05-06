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Подумайте о последствиях

06.05.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

За истекший период 2020 года прокурором района в суд направлено 2 заявления о признании граждан недееспособными, 1 заявление – о признании гражданина ограниченно дееспособным, 8 исковых заявлений – в интересах государства на общую сумму 3061 рубль, 11 исковых заявлений – в интересах предприятий и учреждений государственной формы собственности на общую сумму 6862 рубля.
Все исковые заявления, рассмотренные на настоящий момент, удовлетворены в полном объеме либо ответчиками добровольно в полном размере уплачены подлежащие взысканию суммы.
Прокурором района предъявлено 8 исковых заявлений на общую сумму 3975 рублей в интересах учреждения здравоохранения «Кричевская центральная районная больница» о взыскании затрат на лечение граждан, пострадавших от противоправных действий, к лицам, винов­ным в причинении телесных повреждений.
Согласно ст. 64 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. №2435-XII «О здравоохранении», юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, причинившие своими противоправными действиями вред здоровью граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, возмещают организациям здравоохранения, другим организациям и индивидуальным предпринимателям расходы на оказание медицинской помощи пострадавшим. Такие иски прокурором предъявляются несмотря на примирение лиц и нежелание пострадавшего привлекать правонарушителя, причинившего телесные повреждения к уголовной или административной ответственности.
Виновность лица в причинении телесных повреждений может быть подтверждена постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, постановлением о прекращении проверки в связи с тем, что в действиях лица усматривается состав уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения. Поэтому, прежде чем ссориться с близкими людьми, причинять побои соседям, родственникам, знакомым, бросать в них различные предметы и наносить удар ножом, подумайте о последствиях своих действий, в том числе о предстоящих денежных потерях в случае причинения вреда их здоровью.
О. Салтыкова,
старший помощник прокурора района.

 
 
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За истекший период 2020 года прокурором района в суд направлено 2 заявления о признании граждан недееспособными, 1 заявление – о
 
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