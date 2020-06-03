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В Кобрине милиционер спас тонувшего мужчину
03.06.2020 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Кобрине милиционер спас жизнь мужчине, тонувшему в водоеме, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
Случай произошел утром 28 мая. Возвращаясь с дежурства, старший инспектор ОДС Кобринского РОВД майор милиции Сергей Шурба услышал крики с водоема в парке. Офицер не раздумывая бросился на помощь. У озера он увидел тонущего мужчину. Сотрудник милиции подозвал находившегося поблизости человека и вместе с ним вытащил потерпевшего на берег.
Пострадавшим оказался 47-летний житель райцентра. Он отказался от медицинской помощи, тогда милиционер доставил его домой и передал родственникам. Со слов мужчины, он хотел подойти поближе к воде, но поскользнулся и упал.
В настоящее время жизнь и здоровье кобринчанина вне опасности.
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В Кобрине милиционер спас жизнь мужчине, тонувшему в водоеме, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук. Случай...
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