В Кобрине милиционер спас тонувшего мужчину

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобрине милиционер спас жизнь мужчине, тонувшему в водоеме, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.





Случай произошел утром 28 мая. Возвращаясь с дежурства, старший инспектор ОДС Кобринского РОВД майор милиции Сергей Шурба услышал крики с водоема в парке. Офицер не раздумывая бросился на помощь. У озера он увидел тонущего мужчину. Сотрудник милиции подозвал находившегося поблизости человека и вместе с ним вытащил потерпевшего на берег.

Пострадавшим оказался 47-летний житель райцентра. Он отказался от медицинской помощи, тогда милиционер доставил его домой и передал родственникам. Со слов мужчины, он хотел подойти поближе к воде, но поскользнулся и упал.

В настоящее время жизнь и здоровье кобринчанина вне опасности.