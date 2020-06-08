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СК: В Пинске аферисты опробовали новую форму мошенничества

08.06.2020 19:08 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Деньги магазина похитили с помощью телефона. Днем 7 мая неизвестный мужчина позвонил в центр мобильной связи и представился сотрудником службы технической поддержки. Он сообщил о необходимости тестирования платежно-компьютерной системы торгового объекта. По просьбе мужчины девушка-продавец выполнила несколько манипуляций, в результате которых со счета магазина было списано почти 2 тысячи рублей.  На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Идет розыск причастных к афере. И здесь, вероятно, не лишним буде напомнить, что не стоит совершать никаких действий по указаниям неизвестных по телефону, в особенности - с банковскими счетами, не сообщать реквизиты счетов и банковских карт, не передавать ни под каким предлогом логины и пароли электронных платежных систем. 
 
 
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Деньги магазина похитили с помощью телефона. Днем 7 мая неизвестный мужчина позвонил в центр мобильной связи и представился сотрудником службы технической...
 
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