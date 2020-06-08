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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авария на проспекте Независимости - перевернулась машина такси Серьезная авария произошла на проспекте Независимости. Там сейчас работают сотрудники ГАИ. Сегодня днем перевернулась машина такси. По информации ГАИ, водитель...

Серьезная авария произошла на проспекте Независимости. Там сейчас работают сотрудники ГАИ. Сегодня днем перевернулась машина такси. По информации ГАИ, водитель Honda пытался объехать попутный автомобиль Kia и въехал в заднее правое крыло кроссовера, затем легковушку отбросило на бордюр, отчего та перевернулась. Сообщается, что водитель такси сначала покинул место ДТП, а затем вернулся. Сейчас с ним общаются сотрудники ГАИ. Пострадавших нет.