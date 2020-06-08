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Авария на проспекте Независимости - перевернулась машина такси

08.06.2020 17:30 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Серьезная авария произошла на проспекте Независимости. Там сейчас работают сотрудники ГАИ. Сегодня днем перевернулась машина такси. По информации ГАИ, водитель Honda пытался объехать попутный автомобиль Kia и въехал в заднее правое крыло кроссовера, затем легковушку отбросило на бордюр, отчего та перевернулась. Сообщается, что водитель такси сначала покинул место ДТП, а затем вернулся. Сейчас с ним общаются сотрудники ГАИ. Пострадавших нет.


 
 
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Серьезная авария произошла на проспекте Независимости. Там сейчас работают сотрудники ГАИ. Сегодня днем перевернулась машина такси. По информации ГАИ, водитель...
 
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