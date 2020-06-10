На Освейском озере в разгар непогоды резиновую лодку с людьми унесло от берега

Источник материала: Tut.by

В Вернедвинском районе на озере Освейском мужчина и женщина в разгар непогоды не могли причалить к берегу на резиновой лодке. Вернуться на землю им помогли спасатели, сообщает пресс-служба МЧС.



Освейское озеро. Фото: Wikimedia Commins

9 июня в 19.37 в МЧС поступило сообщение — мужчина и женщина находятся в резиновой лодке на озере Освейском Верхнедвинского район. Из-за дождя и сильного ветра они не могли самостоятельно вернуться на берег.

Спасатели доставили их на землю. Мужчину и женщину госпитализировали.