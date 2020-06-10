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На Освейском озере в разгар непогоды резиновую лодку с людьми унесло от берега
Источник материала: Tut.by
В Вернедвинском районе на озере Освейском мужчина и женщина в разгар непогоды не могли причалить к берегу на резиновой лодке. Вернуться на землю им помогли спасатели,
9 июня в 19.37 в МЧС поступило сообщение — мужчина и женщина находятся в резиновой лодке на озере Освейском Верхнедвинского район. Из-за дождя и сильного ветра они не могли самостоятельно вернуться на берег.
Спасатели доставили их на землю. Мужчину и женщину госпитализировали.
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Спасатели доставили их на землю. Мужчину и женщину госпитализировали.
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