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Более 90 населенных пунктов остаются без электричества из-за непогоды
12.06.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Более 90 населенных пунктов остаются без электричества
Об этом в своем Тelegram-канале проинформировала пресс-служба «Белэнерго», сообщает
На большей части территории страны
По состоянию на 6.00 12 июня продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 94 населенных пунктах — большинство из них в Витебской области. Кроме этого, ведутся работы на 23 воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ. Задействованы необходимый персонал, механизмы и техника.
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Более 90 населенных пунктов остаются без электричества из-за непогоды, уже восстановлено электроснабжение в 334 деревнях и городах. Об этом в своем Тelegram-канале...
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