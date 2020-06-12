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Более 90 населенных пунктов остаются без электричества из-за непогоды

12.06.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 90 населенных пунктов остаются без электричества из-за непогоды

Более 90 населенных пунктов остаются без электричества из-за непогоды, уже восстановлено электроснабжение в 334 деревнях и городах. 

Об этом в своем Тelegram-канале проинформировала пресс-служба «Белэнерго», сообщает БЕЛТА.

На большей части территории страны прошли грозы, в отдельных районах наблюдались сильные ливни и шквалистое усиление ветра. «В результате неблагоприятных погодных условий фиксировались нарушения электроснабжения потребителей, которые устранялись в оперативном порядке. За период с 6.00 11 июня по 6.00 12 июня восстановлено электроснабжение 334 населенных пунктов», — рассказали в пресс-службе.

По состоянию на 6.00 12 июня продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 94 населенных пунктах — большинство из них в Витебской области. Кроме этого, ведутся работы на 23 воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ. Задействованы необходимый персонал, механизмы и техника.

https://www.belta.by

 
 
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Более 90 населенных пунктов остаются без электричества из-за непогоды, уже восстановлено электроснабжение в 334 деревнях и городах.  Об этом в своем Тelegram-канале...
 
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