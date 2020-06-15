|
В Барановичах разыскивают 32-летнего мужчину, который пропал неделю назад
Источник материала: Tut.by
В Барановичах пропал 32-летний Александр Божко, сообщает
Мужчина пропал 7 июня. В тот день он был в гостях у друга, который живет в Северном микрорайоне Барановичей. Около 21.00 он ушел в неизвестном направлении и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Александр Божко ростом 186 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в джинсы желто-горчичного цвета, коричневую кепку. В левом ухе — серьга.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вышел от друга в неизвестном направлении и пропал.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)