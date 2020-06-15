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В Барановичах разыскивают 32-летнего мужчину, который пропал неделю назад

15.06.2020 10:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах пропал 32-летний Александр Божко, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Фото: ПСО «Ангел» Барановичи

Мужчина пропал 7 июня. В тот день он был в гостях у друга, который живет в Северном микрорайоне Барановичей. Около 21.00 он ушел в неизвестном направлении и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Александр Божко ростом 186 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в джинсы желто-горчичного цвета, коричневую кепку. В левом ухе — серьга.

 
 
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Вышел от друга в неизвестном направлении и пропал.
 
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