В Барановичах разыскивают 32-летнего мужчину, который пропал неделю назад

Источник материала: Tut.by

В Барановичах пропал 32-летний Александр Божко, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел» .



Фото: ПСО «Ангел» Барановичи

Мужчина пропал 7 июня. В тот день он был в гостях у друга, который живет в Северном микрорайоне Барановичей. Около 21.00 он ушел в неизвестном направлении и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Александр Божко ростом 186 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в джинсы желто-горчичного цвета, коричневую кепку. В левом ухе — серьга.