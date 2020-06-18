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Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате стрельбы в доме на севере Москвы

18.06.2020 16:28 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 17 июня в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы произошла стрельба, в результате погибли четыре человека, сообщают российские информагентства.

По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате стрельбы погибли двое детей.

По данным РИА Новости, после стрельбы силовики в квартире обнаружили тела четырех человек, в том числе одного ребенка. По предварительным данным, стрелявший покончил с собой.

 
 
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Днем 17 июня в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы произошла стрельба, в результате погибли четыре человека.
 
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