|
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате стрельбы в доме на севере Москвы
Источник материала: Tut.by
Днем 17 июня в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы произошла стрельба, в результате погибли четыре человека, сообщают российские информагентства.
По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает
По данным
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 17 июня в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы произошла стрельба, в результате погибли четыре человека.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)