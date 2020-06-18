Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате стрельбы в доме на севере Москвы

Источник материала: Tut.by

Днем 17 июня в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы произошла стрельба, в результате погибли четыре человека, сообщают российские информагентства.

По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате стрельбы погибли двое детей.

По данным РИА Новости , после стрельбы силовики в квартире обнаружили тела четырех человек, в том числе одного ребенка. По предварительным данным, стрелявший покончил с собой.