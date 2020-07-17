По факту смертельного ДТП в Тюхиничах возбуждено уголовное дело

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительным данным, 17 июля примерно в 13 часов на автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-Граница РП» в д.Тюхиничи произошло ДТП с участием грузового автомобиля МАЗ под управлением 58-летнего брестчанина и мотоцикла Suzuki под управлением 24-летнего жителя Брестского района.





В результате происшествия мотоциклист и его 32-летний брат, двигавшийся в качестве пассажира, получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса. Следователи продолжают осмотр места происшествия, изъяты записи камер видеонаблюдения, устанавливаются очевидцы ДТП.