В Бобруйске из окна выпал двухлетний ребенок

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске со второго этажа выпал ребенок. С начала лета в Беларуси зафиксировали уже семь фактов падений детей из окон.



Изображение: unsplash.com

Несчастный случай произошел несколько дней назад в одной из бобруйских квартир. Пока мать на несколько минут отлучилась по хозяйству в другую комнату, двухлетний малыш забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетчатая завеса нагрузки не выдержала. В итоге ребенок выпал из окна.

Ребенок отделался лишь ссадинами и ушибами.