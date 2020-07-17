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В Бобруйске из окна выпал двухлетний ребенок

17.07.2020 21:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске со второго этажа выпал ребенок. С начала лета в Беларуси зафиксировали уже семь фактов падений детей из окон.


Изображение: unsplash.com

Несчастный случай произошел несколько дней назад в одной из бобруйских квартир. Пока мать на несколько минут отлучилась по хозяйству в другую комнату, двухлетний малыш забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетчатая завеса нагрузки не выдержала. В итоге ребенок выпал из окна.

Ребенок отделался лишь ссадинами и ушибами.

 
 
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В Бобруйске со второго этажа выпал ребенок. С начала лета в Беларуси зафиксировали уже семь фактов падений детей из окон.
 
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