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Наезд на велосипедиста
22.07.2020 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Дети в силу своих возрастных особенностей не в полной мере воспринимают дорожную угрозу. Поэтому допускают ошибки на дороге, попадая в неприятные дорожные ситуации. Самыми распространенными нарушениями Правил, характерными для детей, являются: переход проезжей части в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, внезапный выход на проезжую часть дороги. Также в летний период в особой группе риска находятся дети-велосипедисты, которые, вопреки установленным требованиям, выезжают на дорогу. Юным велосипедистам, которым еще нет 14 лет, следует знать о том, что управлять велосипедом можно только в пешеходных и жилых зонах, по тротуару, велосипедной или пешеходной дорожке. Поэтому родителям очень важно контролировать маршрут движения своего юного велосипедиста.
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Дети в силу своих возрастных особенностей не в полной мере воспринимают дорожную угрозу. Поэтому допускают ошибки на дороге, попадая в
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