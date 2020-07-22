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Наезд на велосипедиста

22.07.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Дети в силу своих возрастных особенностей не в полной мере воспринимают дорожную угрозу. Поэтому допускают ошибки на дороге, попадая в неприятные дорожные ситуации. Самыми распространенными нарушениями Правил, характерными для детей, являются: переход проезжей части в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, внезапный выход на проезжую часть дороги. Также в летний период в особой группе риска находятся дети-велосипедисты, которые, вопреки установленным требованиям, выезжают на дорогу. Юным велосипедистам, которым еще нет 14 лет, следует знать о том, что управлять велосипедом можно только в пешеходных и жилых зонах, по тротуару, велосипедной или пешеходной дорожке. Поэтому родителям очень важно контролировать маршрут движения своего юного велосипедиста.
Так, 01.07.2020 года, в 12.20 часов, житель нашего района, управляя автомобилем марки «Фолькс­ваген Каравелла», двигаясь по ул. Центральная вблизи дома № 15А в д. Ботвиновка, совершил наезд на выехавшего из-за стоящего на обочине транспортного средства на его полосу движения несовершеннолетнего велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист с травмами госпитализирован в УЗ «Кричевская ЦРБ».
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что, согласно главе 20 п.154.1 Правил дорожного движения, запрещается в возрасте до 14 лет без сопровождения совершеннолетнего лица двигаться на велосипеде по проезжей части дороги, а также, согласно п. 148, движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.
Госавтоинспекция РОВД.

 
 
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Дети в силу своих возрастных особенностей не в полной мере воспринимают дорожную угрозу. Поэтому допускают ошибки на дороге, попадая в
 
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