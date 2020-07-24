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Страшная авария под Скиделем

24.07.2020 09:32 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Около трех часов ночи на ремонтируемом участке трассы М6 32-летний водитель легковушки, по предварительной информации, выехал на встречку и столкнулся с фурой. От удара "мерседес" загорелся. В салоне находились четверо молодых людей. Трое скончались на месте. Четвертая пассажир - девушка - доставлена в больницу в тяжелом состоянии. На месте ДТП работают следователи, спасатели и медики.

 
 
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Около трех часов ночи на ремонтируемом участке трассы М6 32-летний водитель легковушки, по предварительной информации, выехал на встречку и столкнулся с фурой. От...
 
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