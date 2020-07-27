Житель Бреста стрелял в начальника межрайотдела ГАИ

Источник материала: Полесская правда



Житель Бреста подозревается в покушении на убийство сотрудника милиции. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.

Сегодня примерно в 8.55 в кабинет начальника межрайонного отдел ГАИ УВД Брестского облисполкома пришел 70-летний житель областного центра. Мужчина достал самодельное устройство, направил его в сторону милиционера и несколько раз выстрелил. Милиционер оперативно отреагировал на ситуацию, что помогло ему избежать ранения. Он не пострадал.

Начальник МРЭО в этот день проводил прием граждан.

УСК по Брестской области в отношении мужчины возбудило уголовное дело по ч.1 ст.14 и п.10 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.

!В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. В кратчайшие сроки будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет установления психического состояния мужчины», – говорится в сообщении Следственного комитета.